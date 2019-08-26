العثور على 20 قطعة أثرية في منزلين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، 20 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال في منزلين دائرة مركز أخميم، وضبطت القوات سائقًا من المتهمين في الواقعة.

ووردت معلومات للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها قيام "حسين ح." 35 سنة، ويقيم دائرة مركز أخميم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزله، و"محمود ع." 45 سنة، سائقـ، ويقيم دائرة المركز بحيازته لقطع أثرية.

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واستهدفت قوات الأمن منازل المذكورين، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل بطول 2 × 1.5 متر وعمق 13 مترًا، وعثر بالمنزل على عدد 2 أنية فخارية وأدوات الحفر المستخدمة، وضبط المتحرى عنه الثاني وبحيازته عدد 14 لوحة جدارية من الحجر الجيري والرملي مختلفة الأحجام عليها نفوش فرعونية، وعدد 2 رأس تمثال من الجرانيت الوردي، نصف تمثال لسيدة للجزء العلوي من الجرانيت، وأنية من الفخار عليها نقوش فرعونية.

بمواجهة المتهم الثاني اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك وشقيقه "محمد" (هارب).

جرى التحفظ على المضبوطات، حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​