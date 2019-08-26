ترامب وماكرون يعقدان مؤتمرا صحفيا في ختام قمة مجموعة السبع

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز- (د ب أ): من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في وقت لاحق اليوم الاثنين، في ختام أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في بياريتز بفرنسا. والمؤتمر الصحفي تم الإعلان عنه بموجب برنامج الفعاليات المعلن من جانب البيت الأبيض.

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