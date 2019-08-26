"سمير" يطلب تطليق زوجته: "بتعامل الكلبة أحسن مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "سمير ع." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها تطليق زوجته "عزة م."، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا دعواه: "بتعامل الكلبة بتاعتها أحسن مني، وكل يوم بتجيبلها أكل بـ200 جنيه".

وبحسب أوراق القضية، تعرَّف "سمير" على "عزة" في أحد المولات، فتابعها إلى منزلها وبعد مرور أسبوع تقدم لخطبتها وبعد شهرين من الانتظار وافق والدها على الخِطبة وبعد أسبوع تزوجا.

يقول الزوج في دعواه إنه بعد الزواج فوجئ بعشق زوجته لكلبتها: "بتسهر وتعيط لو الكلبة تعبانة.. وبتسبني وتنام"، ما أدى لنشوب خلافات بينهما وتدخل الأصدقاء أجج تلك الخلافات.

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وأضاف الزوج أنه تشاجر مع زوجته بعدما لاحظ إصرارها على وجود كلبتها في المنزل: "تطالبني بالخروج من منزلي، فقمت بضربها وإهانتها أمام الموجودين من العائلة دون قصد، فهربت من المنزل بدون عودة، وبعد محاولات كثيرة لمصالحتها تركتها لفترة لتهدأ ثم أعود لمعاتبتها".

يشكو الزوج قيام زوجته أثناء وجودها لدى أسرتها بنشر صورًا مع كلبتها معلقة: "مفيش حاجة تفرقنا غير الموت"، "فهمت أنها لا تريد العودة إلى المنزل، فذهبت لوالدها للاتفاق على الطلاق، لكنه رفض، طالبًا إعطاءها فرصة أخرى".

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة، ورفع دعوى تطليق للضرر حملت رقم 111 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.​