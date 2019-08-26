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تحطّم طائرتين إسرائيليّتين في بيروت

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قال الجيش اللبناني إن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

 

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله ليل السبت-الأحد في ضاحية بيروت الجنوبية.

 

وأدى الانفجار إلى أضرار مادية وإلى جرح 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء شظايا الانفجار.

 

وسمح "حزب الله" لبعض وسائل الإعلام المحلية بالتصوير في مكان الانفجار. وبينت الصور أضرارا مادية في المركز الإعلامي للحزب الذي يقع في الطابق الأول من مبنى مؤلف من 10 طوابق في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية.

 

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وقال المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف إن "الحزب لم يسقط أي طائرة من طائرتي الاستطلاع اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية ليل السبت".

 

وذكر أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز" وفق ما أوردته سكاي نيوز

 

 

 

 

 

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