"التحالف" يسقط طائرتين مسيرتين في المجال الجوي لليمن أطلقتهما ميليشيات الحوثي

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" في المجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من "صنعاء" باتجاه المملكة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية " واس"، إن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.. مشيراً إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

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وأضاف أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.