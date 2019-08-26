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أشرف غني: نعمل مع السعودية وباكستان وأوروبا من أجل سلام دائم

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أغسطس 2019 09:02 صباحاً - مشاركة

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قال رئيس جمهورية أفغانستان، في مقابلة مع “العربية”، إن بلاده تعمل مع لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية دور المملكة وكذلك باكستان والأوروبيين في إحلال سلام دائم في أفغانستان.

وقال أشرف غني: “بالنسبة للسياسة الخارجية السعودية، فالسيد (عادل) الجبير والآخرون سيعملون معنا من أجل دفع العلاقات بين البلدين، وتنسيق وجهات النظر من أجل سلام دائم، وهو هدف أفغانستان والمنطقة أيضاً”.

وأضاف أنه “بناء على هذا التنسيق الثنائي وكذلك التنسيق مع الأوروبيين وباكستان ستتحسن الأوضاع”.

ومطلع هذا الشهر، جددت الخارجية السعودية تضامن السعودية مع جمهورية أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، وذلك بالتوازي مع إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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الانفجار المدمر وقع بعد يوم واحد من إعلان مبعوث الولايات المتحدة وطالبان عن التقدم المحرز في محادثاتهما بشأن التفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 سنة في أفغانستان.

 

المصدر: – قناة العربية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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