إسرائيل تقلّص كمية الوقود المنقول لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة

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أعلنت إسرائيل أنها قررت تقليص كمية الوقود الذي يُنقل لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عبر معبر كيرم شالوم اعتباراً من صباح غد الثلاثاء وحتى إشعار أخر. واعتبرت أن خفض كمية السولار بالنصف سيقلص بشكل ملموس قدرة المحطة على توليد الكهرباء لسكان القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة. واستهدفت الغارات بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وأحدث القصف الإسرائيلي انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة.

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المصدر وكالات