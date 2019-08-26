بعد “ذا روك” في صنف الرجال .. “فوربس” تعلن عن أكثر الممثلات أجرا في 2019

صنفت النجمة الأميركية، سكارليت جوهانسون، مؤخرا، كأعلى الممثلات أجرا في العالم، خلال عام 2019، حسب تصنيف مجلة “فوربس” المختصة.

وبلغ أجر سكارليت خلال السنة الجارية 56 مليون دولار، لتتمكن من الحفاظ على الصدارة التي نالتها في تصنيف “فوربس” السنة الماضية كذلك.

وحصلت سكاريت على نسبة كبيرة من أجرها خلال السنة الحالية، من فيلم “أفنجرز إنك غيم”، إذ كان أجرها مقابل تأدية دور بطولته 35 مليون دولار.

واعتمد تصنيف “فوربس” على الأجر الذي نالته الممثلات في الفترة الممتدة بين يونيو 2018، ويونيو السنة الحالية.

وأعلنت فويس قبل أيام أن النجم الأمريكي “ذا روك” قد احتل الرتبة الأولى في تصنيف أعلى المممثلين أجرا لسنة 2019.