جدل بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب السيجارة الالكترونية

توفي مريض كان يستخدم السجائر الإلكترونية أول أمس الجمعة، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إصابته بأمراض رئوية حادة.

وكشفت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن أنها تلقت تقريرا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية، ورفضت الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

من جهتها، سارعت السلطات بالولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة أخرى محتملة توفيت بسبب السيجارة الإلكترونية.

وكانت السلطات الصحية بالولايات المتحدة قد سجلت منذ نهاية شهر يونيو 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أميركية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.