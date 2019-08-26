شبهات لجريمة قتل: العثور على جثة شاب في عرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر صباح اليوم الإثنين، على جثة شاب بالعشرينيات من العمر في ساحة منزل في قرية عرعرة بالنقب، حيث أقرت الطواقم الطبية التي وصلت المكان وفاته، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت الشرطة بساعات الصباح بلاغا حول العثور على جثة شاب في ساحة منزل بقرية عرعرة في النقب، وعلى الفور هرع عناصر من الشرطة للمكان وقاموا بإغلاق الموقع، فيما أقر الطاقم الطبي وفاة الشاب.

وتحقق الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن شبهات حول جريمة قتل، إذ تشتبه الشرطة أن الشاب تعرض لجريمة قتل، حيث قام طاقم من المختبر الجنائي بجمع الأدلة من المكان لاستكمال التحقيق وفك رموز الجريمة.

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وفي ساعات متأخرة من الليل، قتلت الحاجة صبرية أبو سيف (69 عاما) من سكان يافا متأثرة بجروحها الخطيرة وأصيب رجل وامرأة آخرين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في المدينة.

وبالعثور على جثة الشاب في عرعرة النقب يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 48، بينهم 8 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.