شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جنرالات يسلمون استقالاتهم لأردوغان والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، مساء الأحد، إن "خمسة جنرالات من الجيش التركي سلموا استقالاتهم في أعقاب اجتماع للمجلس العسكري في وقت سابق هذا الشهر".

وانعقد المجلس العسكري الأعلى في تركيا بتاريخ 1 أغسطس (آب) برئاسة رجب طيب أردوغان، لمناقشة ترقيات وفصل وتنسيب الأفراد العسكريين رفيعي المستوى.

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وقال تقرير للصحيفة الذي لم يتم الحصول على مصدره إن "استقالة جنرال كبير وأربعة جنرالات برتبة عميد قدمت كرد فعل على قرارات المجلس التي وصفها ضباط الجيش المتقاعدين بأنها محاولة لجعل الجيش التركي أصغر".

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين من الجنرالات معروفان أنهما من ضباط الجيش المسؤولين عن المناطق العسكرية ونقاط المراقبة التركية في إدلب السورية.