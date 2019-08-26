شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبي يتهم إسرائيل بقصف قواته في غرب العراق والان مع التفاصيل
اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، إسرائيل للمرة الأولى اليوم الأحد، بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين دون طيار على أحد ألويتها قرب الحدود العراقية السورية في غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل.
وقالت الميليشات الموالية لإيران في بيان: "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق، عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية، بمحافظة الأنبار".
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