شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تكلف ماكرون بتوجيه رسالة لإيران والان مع التفاصيل

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع إيران ويبعث برسائل إليها بعدما ناقشوا القضية خلال قمتهم بجنوب غرب فرنسا مساء السبت.

وأضاف المصدر أن "الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج".

وقال المسؤول الفرنسي "بوصفه رئيساً للمجموعة، حصل الرئيس بالفعل على صلاحية إجراء مناقشات مع السلطات الإيرانية وتوجيه رسالة إليها على أساس المناقشات التي أجريناها الليلة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل.