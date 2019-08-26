شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: السجن لكاتب ساخر بتهمة "إهانة مسؤولين" والان مع التفاصيل

حكمت محكمة في طهران على الكاتب الإيراني الساخر كيومارث مرزبان بالسجن 11 عاماً بعد إدانته خصوصاً بالتعاون مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأدين مرزبان بـ"التعاون" مع إذاعة "فردا" وقناة "مانوتو" التلفزيونية، وهما وسيلتا إعلام باللغة الفارسية مقرهما في الخارج وممنوعتان في طهران، وفق ما أكدت الوكالة أمس السبت.

واتهم الكاتب بـ"الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون مع دولة عدوة، ونشر دعاية ضد النظام، والهرطقة وإهانة مسؤولين"، كما نقلت الوكالة عن محامي الكاتب محمد حسين أغاسي.

وأسقطت عنه تهمتا "الاجتماع والتآمر"، لكنه أدين بتهم 4 كبرى أخرى، بحسب أغاسي.

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ووفقاً لما ينص عليه القانون الإيراني، يفترض أن ينفذ مرزبان أطول حكم صدر على التهم التي أدين بها، وهي في هذه الحالة "التعاون مع دولة عدوة" وعقوبتها السجن 11 عاماً، في حال لم يتم إسقاط الحكم بالاستئناف.

وأكد المحامي "بالتأكيد سنستأنف هذا الحكم، لأننا نعتقد أنه لا توجد أي صلة بين موكلي والحكومة الأمريكية".

وأضاف "سوف نعترض كذلك على اتهامه بالهرطقة".

وذكرت الوكالة أن مرزبان غادر إيران في 2009 وعاد بعد ثمانية أعوام، قبل أن يتم توقيفه في 26 أغسطس (آب) 2018.