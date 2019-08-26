شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية تنفي مشاركة ظريف في قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل

أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل بصورة مفاجئة لمدينة بياريتز أين تنعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وكتب المتحدث عباس موسوي، عبر تويتر، أن "زيارة ظريف تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان للتباحث حول المبادرات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والفرنسي"، فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وشدد على أن ظريف "لن يجري خلال الزيارة أي لقاء أو مباحثات مع الوفد الأمريكي".

وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ، بأن الزيارة المفاجئة للوزير الإيراني والتي جاءت بدعوة من الحكومة الفرنسية، قد تثير غضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ومن جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية أن ظريف لم يحضر إلى بيارينز لحضور قمة مجموعة السبع، بل لعقد محادثات في مكان قريب مع نظيره الفرنسي، في محاولة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتخفيف من الأزمة.

ومع ذلك، كان وصول ظريف بمثابة تطور مفاجئ بالنسبة للوفود المشاركة، ورفض الوفدان الأمريكي والكندي تأكيد إبلاغهما مسبقاً بالزيارة، بينما علم الوفد الإيطالي بها من وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد مسؤول بأن وفداً واحداً من دول الاتحاد الأوروبي، كان على علم بزيارة ظريف لفرنسا.

وهيمن الملف الإيراني على مناقشات مجموعة الدول السبع، أين يسود خلاف بين ماكرون وترامب بسبب تواصل فرنسا مع طهران.