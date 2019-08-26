بيان من مصرف الرافدين بشأن شراء وحدات سكنية ببغداد والمحافظات

اصدر مصرف الرافدين، الاثنين، بيانا بشأن شراء وحدات سكنية في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "منح قروض 100 مليون دينار كحد اعلى للموظفين و 50 مليون للمواطنين يكون لغرض شراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات".

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واضاف ان "على الشركات الاستثمارية الراغبة بتسويق وحداتها ومجمعاتها السكنية ودعمها وتمويلها زيارة الادارة العامة للمصرف لغرض التنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللازم و تنشيط الاقتصاد الوطني وصولا الى حل أزمة السكن"، مشيرا الى ان "المصرف سيحدد اسماء اخرى للمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات لغرض اطلاع المواطن على الشقق السكنية وفي ضوء ذلك يتم منحه القروض لشراء تلك الوحدات".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين في ؤشتى المجالات وفق اليات وضوابط معينة.