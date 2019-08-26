لدعم الشبكة الوطنية.. انتاج منظومة الطاقة الشمسية للمنازل في العراق

ﺗﺠﺮي وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ والمعادن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المعنية ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﻧــﺘــﺎج ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺸــﻤــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪور والمنازل، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت المانية وﻛﻮرﻳﺔ وﺗــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟـــﺨـــﺼـــﻮص. وﻗـــــﺎل ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋــــﺎم ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــــﺰوراء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻠــﻮزارة ﻫــﺎدي ﻋﻠﻲ ﻃﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن "اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﺧﻄﻮﻃﺎ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻜﺎﺋﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎل اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻻﻧﺘﺎج ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ"، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ "ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻧﻤﻮذج لمنظومة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺳﻌﺔ (1) ﻛﻴﻠﻮواط ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن رﺑﻄﻬﺎ (اﻟﺨﻠﻴ) ﺑﻌﺠﻠﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ المناطق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ كالمخافر اﻟــﺤــﺪودﻳــﺔ". واﺷــﺎر ﻃﻪ إﻟــﻰ "ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺳﻌﺔ (1) ﻣﻴﻜﺎ واط ﻓﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧــﺠــﺎز 55 % ﻳﻜﻮن اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ المنظومة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ اﺑـــﺮام ﻋﻘﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻌﺔ (140) ﻛﻴﻠﻮ واط اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت". Advertisements وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن "ﻫﻨﺎك ﺑﺤﺪود (300) ﻛﺸﻒ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﺠﺎن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﻮاﻗﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻤﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻳﺘﺮاوح بين (20-25) ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ لمدة ﻋﺎم ﻣﺠﺎﻧﺎ". واﻋﻠﻦ المدير اﻟﻌﺎم ان "اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المعنية ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻧــﺘــﺎج ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟــﻠــﺪور والمنازل"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ "اﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﻮرﻳﺔ والمانية وﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻧﺘﺎج ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ".



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