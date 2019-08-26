الضغوط وراء استقالة الصحافية الجزائرية من "الجزيرة القطرية"

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الإثنين 26 أغسطس 2019
حسينة أوشان
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متابعات_الخليج 365
قالت مصادر مقربة من الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان، التي أعلنت استقالتها من قناة الجزيرة القطرية، الأحد، إن القرار جاء نتيجة لمضايقات تعرضت لها من قِبَل الإعلامية غادة عويس.
وأشارت المصادر وفق موقع "العرب مباشر"، إلى أن "عويس معروفة بمضايقة المذيعات اللاتي يحظين باهتمام المسؤولين عن القناة، أو اللاتي يبزغ نجمهن، وأن غادة عويس، ضغطت برفقة زميلها جمال ريان طوال العامين الماضيين على أوشان، كان آخرها محاولة إجبارها على وضع تدوينات تؤجج الرأي العام الجزائري".
ولفتت المصادر إلى أن "عقود العمل في قناة الجزيرة تُجبر موظفيها على تسخير منصاتهم الإعلامية لخدمة أهداف القناة، لكن المذيعة الجزائرية رفضت ذلك، مُفضلة ترك العمل".
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