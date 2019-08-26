الشركات والمؤسسات المالية القطرية المدرجة في بورصة قطر تواصل خسائرها المتعاقبة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

واصلت الشركات والمؤسسات المالية القطرية المدرجة في بورصة قطر، خسائرها المتعاقبة، نتيجة لضعف الاستثمار والأداء في السوق القطري وغياب أفق تحسن بيئة العمل والاقتصاد والتجارة في البلاد.



وهبط سهم بنك قطر الأول خلال تداولات الأحد، في بورصة قطر لأدنى مستوى منذ الإدراج، وذلك مع ترقب المستثمرين لانعقاد العمومية غير العادية للبنك التي ستناقش خفض رأس المال.

يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية لـ"الأول" ستنعقد يوم 28 أغسطس الجاري، لمناقشة تخفيض رأسمال البنوك بنسبة 65 بالمائة ليصبح 700 مليون ريال، مع الخضوع لموافقة الجهات الرقابية.

وبحلول الساعة 11:47 صباحاً بتوقيت قطر، تراجع سهم قطر الأول 3.23 بالمائة، ليصل إلى سعر 0.300 ريال.

وسجل السهم تداولات بقيمة 3.70 مليون ريال، متصدراً بذلك أحجام التداول في البورصة بواقع 12.36 مليون سهم.

وبلغ حجم الصفقات المنفذة على سهم قطر الأول 170 صفقة، فيما سجل إجمالي الطلبات الكلية على السهم 3.13 مليون سهم.

وتماشت حركة السهم مع أداء قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر والمتراجع في تلك الأثناء بـ1.41 بالمائة.

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كما توافقت حركة قطر الأول مع المؤشر العام للبورصة المنخفض 0.88 بالمائة ليتدنى إلى النقطة 9831.10، فاقداً 87.50 نقطة عن مستويات يوم الخميس الماضي.

يذكر أن رأسمال قطر الأول يبلغ ملياري ريال، موزعا على ملياري سهم، بقيمة اسمية ريال للسهم الواحد.

وكان الأول أعلن القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، مسجلا خسائرا بقيمة 304.52 مليون ريال، بانخفاض سنوي 0.72 بالمائة، وحقق خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري خسائر بقيمة 301.34 مليون ريال، بتراجع 14.84 بالمائة.

وتأثر البنك من قفزة قيمة مخصص انخفاض في القيمة عن موجودات تمويلية بنسبة 426.21 بالمائة إلى 186.54 مليون ريال، مقابل 35.45 مليون ريال في الفترة المناظرة من 2018.

كما ارتفعت خسارة البنك من أنشطة مستبعدة 48.6 بالمائة لتصل في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري عند 42.90 مليون ريال، مقابل 28.88 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونصت المادة رقم 295 من قانون الشركات القطري لعام 2018 على أنه إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامه.

وتبعاً ذلك، أقرت عمومية الأول في أبريل الماضي تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن، إذ بلغت الخسائر المتراكمة نحو 1.30 مليار ريال، بما يمثل 65 بالمائة من رأس المال البالغ مليار ريال.

كما ارتفعت خسائر بنك قطر الأول في العام 2018 بنسبة 79% لتناهز 482 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 269 مليون ريال في العام 2017.