مجموعة السبع تكلف ماكرون بتوجيه رسالة لإيران

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 ماكرون كتب متابعات_الخليج 365 قال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون محادثات مع إيران ويبعث برسائل إليها بعدما ناقشوا القضية خلال قمتهم بجنوب غرب فرنسا مساء السبت.

Advertisements وأضاف المصدر أن "الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج". وقال المسؤول الفرنسي "بوصفه رئيساً للمجموعة، حصل الرئيس بالفعل على صلاحية إجراء مناقشات مع السلطات الإيرانية وتوجيه رسالة إليها على أساس المناقشات التي أجريناها الليلة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل. Advertisements

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