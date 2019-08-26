السودان.. رئيس الوزراء يطلع على أداء الوزارات خلال الفترة السابقة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، على أداء الوزارات خلال الفترة السابقة،وأكد اللواء مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ، أن الإمكانيات المتوفرة للسودان إذا استغلت بالصورة الصحيحة سيتمكن السودان من تحقيق نهوض اقتصادي سريع.

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واستعرض جابر خلال الاجتماع الذي التأم بالقصر الجمهوري (الأحد) وضم وكلاء الوزارات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ، الخطوات التي تمت في الموسم الزراعي وموقف الوقود والدقيق والدواء بالبلاد والجهود التي بذلت في توفيرها خلال الفترة السابقة ؛ حيث تم تأمين احتياجات المواطن الأساسية من خلال تعاون الجميع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة المهندس بابكر عثمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع إنه قدم ملخصاً خلال الاجتماع شرح فيه الترتيبات التي تمت لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي بتعاون جميع الجهات ذات الاختصاص.

مضيفا أن محافظ بنك السودان، قدم خلال الاجتماع بياناً حول موقف السيولة المتاحة والنقد الأجنبي.