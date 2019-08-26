سفراء الاتحاد الاوروبي يؤكدون دعمهم للحكومة الانتقالية

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 أكد سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالخرطوم استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح ، لا سيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون.

جاء ذلك لدى لقائهم رئيس وزراء الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك وتهنئته بتعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية. حضر اللقاء سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

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