سفراء الاتحاد الاوروبي يؤكدون دعمهم للحكومة الانتقالية

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالخرطوم استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح ، لا سيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون.
جاء ذلك لدى لقائهم رئيس وزراء الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك وتهنئته بتعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية.
حضر اللقاء سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
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