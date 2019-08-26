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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعا لحماس شمالي غزة
الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارتين على موقع شمالي قطاع غزة.
وقال مصدر أمني إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ موقعا يتبع حركة حماس في شمالي قطاع غزة، وبعد عدة دقائق عاودت قصفه مرة ثانية.
وأضاف أن دوي انفجارات سمع في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان- أن سلاح الجو قصف عددا من الأهداف في موقع عسكري تابع لحركة حماس شمالي غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق.
وكان جيش الاحتلال أعلن، مساء الأحد، عن رصد 3 عمليات إطلاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت اثنتين من القذائف الصاروخية قبل سقوطهما، دون وقوع إصابات.
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