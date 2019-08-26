شكرا لقرائتكم الصين: مستعدون لحل خلافنا التجاري مع أميركا بالحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الاثنين، إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة "تشونغتشينغ مورننغ بوست" إن لي، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أميركية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

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وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أكد، الأحد، أنّ للرئيس الأميركي ترمب صلاحية الطلب إلى الشركات الأميركية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنّه "لم يفعل ذلك".

وأجاب منوتشين على سؤال لقناة "فوكس نيوز" على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنّ لدى ترمب "سلطة" الطلب إلى الشركات بمغادرة الصين "بمقتضى (قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية) إذا أعلن حال الطوارئ".

ويعود هذا القانون إلى عام 1977، لكن الوزير الأميركي استدرك بأنّ ترمب "لم يفعل ذلك".

ويسمح هذا القانون للرئيس الأميركي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل "تهديد غير عادي واستثنائي" مصدره الخارج ويطاول السياسة الخارجية، الأمن القومي أو الاقتصاد. ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية.