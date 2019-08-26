إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع بمنطقة البقاع اللبنانية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، غارات جوية على عدد من المواقع بلبنان.

وأفادت مصادر لـ«العربية»، بوقوع غارات إسرائيلية على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية.

وكان حسن نصر الله تعهد بالرد على إسرائيل، وعدم السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصر للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية"، وأن ما جرى خطير جدًا ولا يمكن السكوت عليه.

كما وصف نصر الله هجوم الطائرتين المسيرتين فوق الضاحية الجنوبية، بأنه تكرار لسيناريو استهداف مقرات ميليشيات الحشد الشعبي، ولكن هذه المرة في لبنان.