خالد بن سلمان: العلاقة بين السعودية والإمارات حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة

شدد نائب وزير الدفاع السعودي ​خالد بن سلمان​ على أن "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة و​الإمارات​، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، امام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم"، مشيرا الى "أننانعمل اليوم سوياً مع اشقاءنا في الإمارات، لتحقيق الامن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين".

وأكد بن سلمان في تصريح "أننا سنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الارهابي سواء الحوثي المدعوم ايرانيا او تنظيمي ​القاعدة​ وداعش، وتقديم الدعم للشعب ​اليمن​ي حتى يسود الامن والاستقرار كافة أرجاء اليمن"، معتبرا أن "الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير ​الحياة​ الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين اصل العرب تقرباً وتزلفاً ل​ولاية الفقيه​ ومشروع ​النظام الإيراني​ الإرهابي في المنطقة".