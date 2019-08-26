عبدالله: الوحدة الداخلية وتكامل المؤسسات أهم ركائز المواجهة مع العدو

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "الوحدة الداخلية، وتكامل ​المؤسسات الدستورية​، تبقىأهم ركائز المواجهة مع ​العدو الاسرائيلي​ من جهة، واولى مقومات تأمين صمود الجبهة الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى".

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