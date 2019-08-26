عبدالرزاق: المقاومة جاهزة دائما للتصدي لأي عدوان إسرائيلي

دان رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق "الإعتداء الاسرائيلي على لبنان"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري مطالب دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وتحمل مسؤولياته والرد ببيان وزاري واضح يدين الإعتداء ويكرس معادلة الردع والحماية للبنان وهي الجيش والشعب والمقاومة".
وأكد ماهر عبدالرزاق أن "هذا الإعتداء يثبت فشل العدو الصهيوني وإنتصار المقاومة التي أثبتت جهوزيتها ويقظتها أمام العدوان وإنها حاضرة وجاهزة دائما للتصدي لأي عدوان صهيوني"، معتبرا ان "لا خلاص ولا أمن و لا إستقرار في هذه المنطقة إلا بمقاومة العدوان والانتصار عليه".
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