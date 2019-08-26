اللقيس: لمواجهة العدوان الاسرائيلي بوحدتنا وبالتمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة

دان وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ "​العدوان الإسرائيلي​ الأخير على ​لبنان​"، مشيرا الى ان " خرق السيادة اللبنانية من خلال الطائرتين المسيرتين في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ هو اعتداء صهيوني سافر وموصوف على لبنان للقرار 1701 ولكل المواثيق الدولية"، مؤكدا أن "مواجهة هذا العدوان تكون بوحدتنا وبالتمسك أكثر بالمعادلة الثلاثية الماسية المتمثلة بالشعب و​الجيش​ و​المقاومة​".

واعتبر اللقيس في كلمة له خلال تكريم ​الطلاب​ الناجحين في ​الامتحانات الرسمية​ وحملة الاجازات والدراسات العليا للعام 2018 - 2019 (فوج الإمام القائد السيد موسى الصدر - دفعة المرحومين الأساتذة: عبدالله بيضون - يوسف سعد - آمنة طراد)، ان "اللقاء اليوم يكتسب أهمية في المكان: في معركة أم القرى وبوابة التحرير، وأهمية في الزمان: على مسافة أسبوع من الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لتغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه".