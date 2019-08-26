اللقيس: لمواجهة العدوان الاسرائيلي بوحدتنا وبالتمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة

دان وزير الزراعة حسن اللقيس "العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان"، مشيرا الى ان " خرق السيادة اللبنانية من خلال الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت هو اعتداء صهيوني سافر وموصوف على لبنان للقرار 1701 ولكل المواثيق الدولية"، مؤكدا أن "مواجهة هذا العدوان تكون بوحدتنا وبالتمسك أكثر بالمعادلة الثلاثية الماسية المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة".
واعتبر اللقيس في كلمة له خلال تكريم الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية وحملة الاجازات والدراسات العليا للعام 2018 - 2019 (فوج الإمام القائد السيد موسى الصدر - دفعة المرحومين الأساتذة: عبدالله بيضون - يوسف سعد - آمنة طراد)، ان "اللقاء اليوم يكتسب أهمية في المكان: في معركة أم القرى وبوابة التحرير، وأهمية في الزمان: على مسافة أسبوع من الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لتغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه".
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