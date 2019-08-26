شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتركيب كاميرات مراقبة فى مطابخ المطاعم الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب سمير البطيخى، إلزام المطاعم الكبرى بتركيب كاميرات مراقبة فى المطابخ، حتى يتسنى للمواطنين متابعة ما يجرى فى الغرف المغلقة، وعملية إعداد الطعام تكون مرئية أمام الجميع.

وأوضح البطيخى، أن الفترة الأخيرة ومع تشديد الرقابة على عدد من المطاعم، تم غلق عدد من المطاعم بعد ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى مطابخها، ونتيجة أن المطبخ بعيد عن أماكن تناول الطعام يستحيل على المواطنين الوقوف على طريقة إعداد الطعام، واللحوم والأغذية المستخدمة، والأشخاص القائمين على الأمر، ولهذا كانت الرقابة والتفتيش المفاجئ هو الحل الوحيد لاكتشاف مثل هذه الوقائع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تركيب كاميرات مراقبة فى المحال العامة أصبح الزامى بموجب القانون، ولكن لابد من تركيب كاميرات فى المطبخ حتى يشاهد المواطنين طريقة إعداد الطعام، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة، والأشخاص القائيمن على إعداد الطعام، وهذا اعمالا لمبدأ الشفافية.

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