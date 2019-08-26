متحدث الرئاسة ينشر فيديو عن نشاط السيسي في قمة "السبع G7"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، لأبرز أنشطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة "السبع G7"، المنعقدة في فرنسا، والتي تشارك فيها مصر.

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