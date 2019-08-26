محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):
قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت صباح اليوم الاثنين، على موقع تدريب يتبع لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذائف على جنوب إسرائيل.
وذكرت المصادر لـ(د.ب.أ) أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقعًا للجناح العسكري لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار فيه دون وقوع إصابات.
وقبل ذلك أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اعترضت منظومات القبة الحديدية اثنتين منها فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة غير مأهولة.
وحسب الإذاعة أصيبت إسرائيلية بجروح طفيفة أثناء ركضها إلى مكان محصن فيما أصيب ستة آخرون بالهلع.
وأضافت أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية سيعقد صباح الاثنين جلسة استثنائية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية للاستماع إلى تقارير أمنية واستخباراتية حول التصعيد الأمني في الجبهتين الجنوبية والشمالية لإسرائيل.
وشهد قطاع غزة إطلاق متقطع لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع مقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية" بحسب الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات إسرائيلية تقصف موقعًا لـ"حماس" في قطاع غزة دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.