جوجل تكشف عن أندرويد 10 الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - ماونتن فيو- (د ب أ):

أعلنت شركة جوجل أن الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد يحمل الاسم أندرويد 10 مع شعار جديد يتمثل في كتابة باللون الأسود ورأس روبوت باللون الأخضر.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار أندرويد 10 الجديد يشتمل على بعض الوظائف الجديدة مثل الوضع المظلم وتحسين التحكم في طاقة شاشات OLED ووضع لزيادة التركيز وعدم تشتيت الانتباه أثناء العمل مع مفهوم جديد للأمان.

ويمكن لأصحاب هواتف جوجل Pixel وهواوي Mate 20 Pro وسوني Xperia XZ3 ونوكيا 8.1 ووان بلس 6T تجربة نسخة Beta من نظام التشغيل الجديد، الذي من المقرر إطلاق نسخته النهائية في الربع الرابع من العام الجاري.