طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً في غزة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت، اليوم الإثنين، على موقع في قطاع غزة بعد بذريعة الرد على إطلاق قذائف على جنوب إسرائيل.

وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة صواريخ موقعاً في بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال قطاع غزة ما أدى إلى وقوع أضرار فيه دون وقوع إصابات.

وزعمت قوات الاحتلال رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اعترضت منظومات القبة الحديدية اثنتين منها فيما سقطت القذيفة الثالثة في منطقة غير مأهولة.

وشهد قطاع غزة إطلاق متقطع لقذائف صاروخية باتجاه إسرائيل بالتزامن مع استشهاد تسعة فلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع القطاع في عمليات "فردية".

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