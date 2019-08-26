خمسة جنرالات بالجيش التركي يقدمون استقالاتهم

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

قالت صحيفة جمهوريت المعارضة إن خمسة جنرالات من الجيش التركي قدموا استقالاتهم عقب اجتماع للمجلس العسكري الأعلى في وقت سابق من الشهر الحالي.

كان المجلس الذي يرأسه الرئيس رجب طيب اردوغان قد اجتمع لبحث الترقيات والتنقلات والإحالة للتقاعد لكبار القادة العسكريين في البلاد.

Advertisements

وجاء في تقرير نشرته صحيفة جمهوريت دون أن تذكر مصدر الخبر إن الاستقالات التي شملت قائدا برتبة ميجر جنرال وأربعة برتبة

بريجادير جنرال قدمت ردا على قرارات المجلس التي وصفها ضباط متقاعدون بأنها محاولة لتقليص حجم الجيش.

ولم يرد تعليق فوري من وزارة الدفاع التركية.

وقالت الصحيفة إن اثنين من الجنرالات الخمسة يعتقد أنهما مسؤولان عن منطقة إدلب السورية حيث تحتفظ تركيا بوجود عسكري هناك.