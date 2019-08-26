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خمسة جنرالات بالجيش التركي يقدمون استقالاتهم

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الان تتابع خمسة جنرالات بالجيش التركي يقدمون استقالاتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

قالت صحيفة جمهوريت المعارضة إن خمسة جنرالات من الجيش التركي قدموا استقالاتهم عقب اجتماع للمجلس العسكري الأعلى في وقت سابق من الشهر الحالي.

كان المجلس الذي يرأسه الرئيس رجب طيب اردوغان قد اجتمع لبحث الترقيات والتنقلات والإحالة للتقاعد لكبار القادة العسكريين في البلاد.

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وجاء في تقرير نشرته صحيفة جمهوريت دون أن تذكر مصدر الخبر إن الاستقالات التي شملت قائدا برتبة ميجر جنرال وأربعة برتبة
بريجادير جنرال قدمت ردا على قرارات المجلس التي وصفها ضباط متقاعدون بأنها محاولة لتقليص حجم الجيش.

ولم يرد تعليق فوري من وزارة الدفاع التركية.

وقالت الصحيفة إن اثنين من الجنرالات الخمسة يعتقد أنهما مسؤولان عن منطقة إدلب السورية حيث تحتفظ تركيا بوجود عسكري هناك.

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