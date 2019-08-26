وفاة وإصابة 160 شخصاً جراء السيول والأمطار بالسودان

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية ، سليمان عبدالجبار، عن ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تشهدها البلاد إلى 62 حالة وفاة وإصابة 98 شخصاً، وتأثر17 ولاية .

وأشار الوكيل إلى نفوق حوالي 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان، منوهاً إلى عدم ظهور مشاكل بيئية حتى الآن وأن المشكلة الأكبر هي فيضان النيل.

وأفاد بأن أكثر الولايات تأثراً ولاية النيل الأبيض التي تحتاج إلى أكثر من جسر جوي ودعم، إضافة لسنار والفاشر وودرملي ومنطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق.