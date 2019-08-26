تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي منذ 11 عاما

سجّل اليوان ​الصين​ي تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل ​الدولار​ الأميركي منذ نحو 11 عاما، حيث سعر صرف اليوان الى 7.14 مقابل الدولار، وهو المعدل الأدني منذ بداية عام 2008 في التعاملات الاسيوية.

واشتدت التوترات الاقتصادية العالمية في الأيام الأخيرة مع قيام ​الولايات المتحدة​ والصين برفع الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض، ودعوة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الشركات الأميركية إلى الانسحاب من الصين.

وتضع الصين قيودا على تحويل اليوان الذي لا يمكن صرفه بحرية، ف​الحكومة​ تحد من تقلباته مقابل الدولار ضمن هامش 2 بالمئة صعودا أو هبوطا من السعر المرجعي الذي يحدده ​البنك المركزي​ الصيني كل يوم.

وفي الاسابيع الأخيرة كان بنك الشعب الصيني يقوم بخفض اليوان بشكل ثابت، وحدده اليوم عند 7.057 مقابل الدولار.