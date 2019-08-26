توقيف 4 أشخاص في بريطانيا بعد حادثة طعن

اعتقلت ​الشرطة البريطانية​ 4 رجال مقيمين في لندن، بعد الاشتباه في مشاركتهم في ​عملية طعن​ أودت بحياة شاب (21 سنة) وجرح 4 آخرين في شارع رئيس بمنطقة ميدستون.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا ملقيا دون حراك على الأرض، بعد عراك نشب بين مجموعة من الرجال في الوقت الذي كانت فيه مجموعة أخرى تشاهد، فيما حاول أحد أفراد ​الأمن​ فض النزاع.