السلطات الاسترالية تخطط لفرض رقابة على المحتوى المتطرف على الإنترنت

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ أن بلاده تخطط لحجب ​مواقع الكترونية​ لمنع انتشار المحتوى المتطرف خلال "الأزمات".

وأكد موريسون الأحد من بياريتس في ​فرنسا​ حيث تعقد قمة ​مجموعة السبع​ أن هذا الاجراء ضروري للرد على الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدين في ​نيوزيلندا​ في آذار الماضي.

ولفت الى أن المجزرة التي تم بثها بشكل حي على الانترنت وأودت بحياة 51 مصليا، "تظهر كيفية استغلال المنصات الرقمية و​المواقع الالكترونية​ لاستضافة ​العنف​ المتطرف والمحتوى الإرهابي".

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