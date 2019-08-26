بري: الكرة كانت وما زالت في أيدينا لإيجاد العلاجات للأزمة الاقتصادية

شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على أن "الوضع دقيق، ووصلنا الى لحظة لا بد فيها من اتخاذ قرارات حاسمة"، مشيرا الى أنه "بصرف النظر عن تقريري "ستاندرد اند بورز" و"فيتش" وما تضمّناه، فإنّ الكرة كانت وما زالت في أيدينا، لإيجاد العلاجات الفورية للأزمة الاقتصادية، وهذا الأمر يتطلب فوراً اعلان حالة طوارىء اقتصادية، لوضع خريطة طريق الانقاذ، الذي بات ملحاً".

وأكد بري لصحيفة "الجمهورية" أنه "لم يعد ينفع ترف الوقت والانتظار بلا أي مبادرات، نحن في مركب واحد، وواجبنا إنقاذ هذا المركب من الغرق"، مشيرا الى أن تشاوراً حصل بينه وبين ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، وفي ضوئه تقرر عقد اجتماع موسع على مستوى رؤساء احزاب ​الكتل النيابية​ على اختلافها، للبحث في الحلول الفورية، والتي تتطلب ادراك الجميع لضرورتها، حتى ولو كانت حلولاً موجعة.

واوضح بري أن "هذا الاجتماع هو بمثابة حوار اقتصادي ينبغي ان يصل الى نتائج سريعة، على ان تأتي ترجمته فورية في موازنة العام 2020، والتي يفترض ان تتضمن تخفيضات ملحوظة جداً في العحز، اضافة الى تضمينها الابواب الاصلاحية الضرورية"، معتبرا أن "المهم قبل كل شيء، هو ان يتم التركيز على الشأن الاقتصادي. لم يعد الوقت يسمح للتلهّي بالمناكفات السياسية التي ارتدت بسلبياتها على الجميع، وقبلها على ​الوضع الاقتصادي​".

ولفت الى "أننا ملزمون بإيجاد حلول، الوقت يضيق وامامنا فرصة للانتقال الى الانفراج، وامامنا ابواب يمكن ان نَلجها فوراً وتكون عاملاً مساعداً. فعلى سبيل المثال، لم يُعالج ملف الكهرباء الذي يشكل وحده ثلث عجز ​الموازنة​، لحل جانب كبير واساسي من المشكلة، فكيف اذا عالجنا اموراً اضافية، الوضع ليس مقفلاً، ولكن لا بد من حلول سريعة".