قاطيشا: نصرالله غيّب الدولة اللبنانية في خطابه الذي يحمل لهجة تهديدية

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ أنّ "​حزب الله​ يروي ما يريد من القصّة، وأنّ العدوّ الإسرائيلي لم يقدّم أي معلومات إضافية، فلا تزال الحقيقة غير معروفة".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، طرح قاطيشا تساؤلات عدة حول ما حصل في ​الضاحية الجنوبية​، متسائلا: "كيف تحلّق ​طائرة​ بهذا الحجم بين البنايات في الضاحية الجنوبية، فمن أين انطلقت ومن أطلقها؟ أمّا بالنسبة الى الطائرة الثانية، فكيف وصلت بعد دقيقة ونصف دقيقة وكان الإتصال قد قطع بينهما؟".

ورأى أن الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ "غيّب ​الدولة اللبنانية​ في خطابه الذي يحمل لهجة تهديدية، وانّ على الدولة أن تقوم هي بالتحقيقات، وأن يتسلّم ​الجيش اللبناني​ حطام الطائرة بنفسه"، داعيا ​الحكومة​ إلى "التصرّف بسرعة قبل أن يضعها "حزب الله" في موقف معيّن يحتّم عليها ترجّي ​الأمم المتحدة​".