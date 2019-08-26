روكز: لاتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم من الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية

شدد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب شامل روكز، على أنّ "هذا الإعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض، خصوصاً أنّ الضربة الإسرائيلية أتت في قلب الضاحية الجنوبية".
وأكد روكز عبر صحيفة "الجمهورية" "ضرورة المواجهة الشعبية الموحّدة لهذا الإعتداء"، مشيرا الى "أننا كلبنانيين، علينا أن نقف في وجه الإعتداء".
ودعا مجلس الوزراء إلى "اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم من هذا الموضوع"، لافتا الى أنّ "توقيت الضربة الإسرائيلية حسّاس جداً وسلبي إزاء الإستقرار في لبنان والمنطقة".
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