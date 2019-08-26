روكز: لاتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم من الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية

شدد عضو كتلة "​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​، على أنّ "هذا الإعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض، خصوصاً أنّ الضربة الإسرائيلية أتت في قلب ​الضاحية الجنوبية​".

وأكد روكز عبر صحيفة "الجمهورية" "ضرورة المواجهة الشعبية الموحّدة لهذا الإعتداء"، مشيرا الى "أننا كلبنانيين، علينا أن نقف في وجه الإعتداء".

ودعا ​مجلس الوزراء​ إلى "اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم من هذا الموضوع"، لافتا الى أنّ "توقيت الضربة الإسرائيلية حسّاس جداً وسلبي إزاء الإستقرار في لبنان والمنطقة".