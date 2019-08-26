الجمهورية: الحريري وضع الرئيس عون وبري بأجواء اتصال تلقاه من بومبيو

علمت صحيفة "الجمهورية" أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إتصل ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووضعهما في اجواء اتصال تلقّاه من وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​، الذي نقل اليه رغبة ​واشنطن​ في إبقاء حال الاستقرار سائدة في ​لبنان​، وانّ ​الادارة الاميركية​ تبلغت من رئيس الحكومة ال​اسرائيل​ية بنيامين ​نتنياهو​ انّ اسرائيل ليست في صدد التصعيد مع لبنان".

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