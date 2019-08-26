شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف القيادة الشعبية في بقاع لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) @hechmirawia

هزت ٣ انفجارات البقاع الأوسط بعيد منتصف الليل أمس (الأحد)، سرعان ما تبين أنها ناجمة عن ٣ غارات استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غربي مدينة زحلة، حيث توجد مواقع عسكرية للجبهة الشعبية الفلسطينية (القيادة العامة), بقيادة أحمد جبريل.

وقد أكد أحد المسؤولين في الجبهة بأن "طائرات MK استهدفت أحد مواقعهم بثلاث صواريخ صغيرة". مشيراً إلى أنه لم تسجل أي إصابات بشرية جراء الغارات وخلفت فقط خسائر مادية.