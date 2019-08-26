ترامب يقترح إلقاء قنابل نووية على الأعاصير لمنعها من الوصول الى اليابسة

أفاد موقع "آكسيوس" للأنباء والتكنولوجيا، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، اقترح إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي ​الولايات المتحدة​، موضحا أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس الأميركي على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب ان كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر ​إلقاء قنبلة​ نووية في عين العاصفة.

ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا". ولم يحدد موقع آكسيوس متى جرى هذا ​النقاش​.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأميركي مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.