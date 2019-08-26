أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكيأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة سعودية-إماراتية تبدأ في العمل اليوم، للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن"، مشيرا الى أن "القيادة المشتركة للتحالف، تؤكد ضرورة التزام كافة الجهات في محافظة شبوة اليمنية، باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة".
ودعا المالكي كافة الأفرقاء والمكونات الى "تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى".
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.