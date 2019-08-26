تشكيل لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​​اليمن​​ ​تركي المالكي​أن "قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً ب​محافظة شبوة​، وشكلت لجنة مشتركة سعودية-إماراتية تبدأ في العمل اليوم، للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف ​إطلاق النار​ في شبوة وأبين، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في ​محافظة عدن​"، مشيرا الى أن "​القيادة​ المشتركة للتحالف، تؤكد ضرورة التزام كافة الجهات في محافظة شبوة اليمنية، باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة".

ودعا المالكي كافة الأفرقاء والمكونات الى "تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ​إيران​ والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى".