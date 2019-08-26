رفع صور مسروقة لماكرون في تظاهرة مناهضة لقمة السبعة الكبار في فرنسا

خررج مئات المعارضين لقمة الدول الصناعية السبعة الكبار المنعقدة في فرنسا في مسيرة الأحد وهم يحملون صورا رسمية "مسروقة" للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقد قلبوها رأسا على عقب. وتمكن المشاركون في "مسيرة الصور" كما سميت من الحصول على هذه الصور الرسمية عبر انتزاعها من مقرات البلديات الفرنسية على مدى أشهر.

ونظّم المسيرة الداعمة للمناخ والعدالة الاجتماعية ناشطون بيئيون من منظمة "كوب 21" اضافة الى مجموعتين من الباسك هما "الترناتيبا" و"بيزي"، وساروا جميعا تحت شعار "أطيحوا بماكرون".

وهتف المشاركون بشعارات ضد الراسمالية وسياسات المناخ وهم يحملون صور ماكرون بالمقلوب وهم يسيرون في أزقة بايون قرب منتجع بياريتس حيث تجمّع قادة العالم من أجل قمة السبعة الكبار. وذكر أحد الناشطين ان "نحن نحمل صوره مقلوبة لإظهار غياب المنطق في سياساته".

وحمل آخرون أيضا ما يبدو أنه صور لماكرون ملفوفة بحقائب أو جرائد كُتب عليها بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والباسكية "المناخ والعدالة الاجتماعية: أين هو ماكرون؟".

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