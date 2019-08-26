دعا ممثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليب لوكلير في بيان السلطات اليونانية الى نقل المهاجرين الشبان بشكل عاجل إلى أماكن أكثر أمانا بعد ان قتل فتى أفغاني (15 عاما) طعنا أفغانيا آخر وأصاب اثنين آخرين بجروح في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، مشيرا الى أنه في المخيم نحو 600 قاصر علما أنه مصمم لاستيعاب 160 شخصا.
ووقعت حادثة الطعن ليل السبت في مركز للقاصرين غير المصحوبين حين هاجم الفتى مجموعة من الشبان الأفغان بسكين، لأسباب لم تعرف بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين دعت اليونان لنقل مهاجرين الى مكان امن بعد حادثة طعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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