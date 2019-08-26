مفوضية اللاجئين دعت اليونان لنقل مهاجرين الى مكان امن بعد حادثة طعن

دعا ممثل ​المفوضية العليا للاجئين​ التابعة للأمم المتحدة فيليب لوكلير في بيان السلطات ​اليونان​ية الى نقل ​المهاجرين​ الشبان بشكل عاجل إلى أماكن أكثر أمانا بعد ان قتل فتى أفغاني (15 عاما) طعنا أفغانيا آخر وأصاب اثنين آخرين بجروح في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، مشيرا الى أنه في المخيم نحو 600 قاصر علما أنه مصمم لاستيعاب 160 شخصا.

ووقعت حادثة الطعن ليل السبت في مركز للقاصرين غير المصحوبين حين هاجم الفتى مجموعة من الشبان الأفغان بسكين، لأسباب لم تعرف بعد.

