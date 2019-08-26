النشرة: طائرات اسرائيلية قصفت مواقع عسكرية في السلسلة الشرقية لجهة سوريا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنه بعيد الساعة الواحدة ليلاً سمع دوي انفجارات في ​السلسلة الشرقية​ لجهة ​الاراضي السورية​ ناتجة عن قصف ​الطائرات الاسرائيلية​ لمواقع عسكرية وقد تصدت المضادات الارضية لها كذلك شاركت المضادات التابعة للجبهة الشعبية المتمركزة في جرود بلدة ​قوسايا​ بالتصدي للطائرات الإسرائيلية.

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