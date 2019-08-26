تقرير أمام البرلمان: 110 ألف برميل يوميا من المكثفات البترولية العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طفرة كبرى يشهدها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، الأمر الذي يظهر جلياً في تطور إنتاج مختلف المنتجات البترولية علي مدار الأعوام القليلة السابقة ، سواء الزيت الخام أو المكثفات أو الغازات.
وحسب التقرير الحكومي المقدم إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من المتوقع أن يصل الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات العام الجاري 2019/2020 إلي 34.6 مليون طن / السنة، مقابل 32.8 مليون طن / السنة العام السابق بزيادة قدرها 1.8 طن سنويا ، تنقسم بواقع 595 ألف برميل / يوم العام الجاري للزيت العام مقابل 581 ألف برميل / يوم العام السابق، بزيادة قدرها 14 ألف برميل / يوم، و110 ألف برميل / يوم.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز محطات تطور إنتاج المكثفات علي النحو الأتي :
1- الانتاج الفعلي عام 2015/20 بلغ 81.0 ألف برميل / يوم.
2- الانتاج الفعلي عام 2016/ 2017 بلغ 81.0 ألف برميل / يوم.
3- الإنتاج الفعلي عام 2017/2018 بلغ 84 ألف برميل / يوم.
4- الانتاج المعتمد عام 2018/2019 بلغ 89.0 ألف برميل / يوم.
5- المستهدف عام 2019/ 2020 يصل إلي 110 ألف برميل / يوم
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